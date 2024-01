A organização do Bloco da Imprensa informou, na noite dessa segunda-feira (22), o cancelamento do bloco no Carnaval 2024 em Juiz de Fora. O fornecimento de água gratuita aos foliões teria sido solicitado de última hora e um dos motivos do cancelamento.

Após a morte de uma fã por exaustão térmica, depois de passar mal em um show da cantora Taylor Swift em novembro do ano passado, foi publicada uma portaria pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que estabeleceu estratégias destinadas à proteção da saúde dos consumidores em shows, festivais e quaisquer eventos de grandes proporções.

No documento, é previsto que os responsáveis pelos eventos devem “garantir o acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo no evento, devendo disponibilizar bebedouros ou realizar distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de “ilhas de hidratação” de fácil acesso a todos os presentes, em qualquer caso sem custos adicionais ao consumidor”.

Também em novembro, o Procon Estadual de Minas (Procon-MG) emitiu um aviso que estabelece procedimentos que empresas de produção devem adotar em shows, festivais e eventos de grande porte no Estado. Entre eles está a garantia de acesso gratuito de garrafas de uso pessoal, contendo água para o consumo no evento.

Cancelamento

O bloco estava confirmado e autorizado para o dia 28 de janeiro, às 13h, na Rua Espírito Santo. Contudo, segundo a organização, o cancelamento ocorreu após exigências que não foram solicitadas durante o processo de inscrição no ano passado.

Em nota, o Bloco da Imprensa afirmou que todas as exigências da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) foram cumpridas, como a confecção do alvará, protocolo e declaração do Corpo de Bombeiros, e o bloco estava autorizado.

De acordo com a nota do Bloco, nesta semana, quando iniciam os desfiles dos blocos, a PJF, por meio da Funalfa, “fez exigências que não estavam previstas e não foram informadas em reuniões anteriores no processo de capacitação e inscrição dos blocos, que começou em meados de outubro de 2023”.

Por isso, a organização decidiu pelo cancelamento do bloco por não poder cumprir as exigências que, segundo o bloco, foram feitas de última hora.

“Os responsáveis pelo Bloco da Imprensa 2024 lamentam a desorganização e a falta de respeito por parte da Prefeitura de Juiz de Fora com o Carnaval da cidade neste ano, quando outros blocos também foram e serão afetados pela falta de informações e a falta de empatia com aqueles que querem colocar o bloco na rua e não vão conseguir pela incompetência do Governo Municipal”, afirmou a organização em nota.

A reportagem entrou em contato com a PJF/Funalfa para se saber se o Executivo deseja se manifestar e aguarda retorno.