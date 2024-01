Na última segunda-feira (22), a Justiça acatou o pedido de investigação de insanidade mental solicitado pela defesa do motorista de 24 anos, responsável pelo atropelamento de 12 pessoas durante o Torneio Leiteiro das Campeãs em Juiz de Fora.

Apesar da discordância do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a juíza Joyce Souza de Paula solicitou o agendamento da perícia médica do acusado. Além disso, foi dado também o prazo de cinco dias para que a defesa e o MPMG enviem os questionamentos para a perícia médica. O processo fica suspenso até a emissão do laudo.

A solicitação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao PORTAL nesta sexta-feira (26).



Relembre o caso

Na madrugada do dia 9 de setembro, um jovem, de 24 anos, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou 12 pessoas, só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Na época, ele ficou internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos.

No mesmo mês, o jovem foi ouvido pela Polícia Civil e ficou em silêncio. Segundo o delegado responsável, Daniel Buchmüller, o caso estaria em fase final de ser concluído.