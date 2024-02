Juiz de Fora é a 5ª cidade mineira com o maior número de beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) que não fizeram o Censo Cadastral Previdenciário de Regime Próprio de Previdência (RPPS). Os dados foram divulgados pelo Governo de Minas na tarde dessa sexta-feira (2).

O levantamento feito pelo Ipsemg detalhou em números as pessoas que não fizeram o censo na cidade: 409 aposentados, 319 ativos 66 pensionistas. Juiz de Fora ficou atrás de Belo Horizonte, Montes Claros, Contagem e Uberlândia.

Quem não se regularizar pode ter o benefício suspenso.

Como se regularizar?

O 1º Censo Previdenciário do Estado de Minas Gerais foi realizado entre junho e dezembro de 2023 e contemplou servidores aposentados, pensionistas do Ipsemg e servidores efetivos ativos do Poder Executivo.

O Ipsemg fez um levantamento depois do prazo do Censo e constatou que cerca de 43 mil servidores não haviam realizado o procedimento, sendo que mais de 30 mil poderiam ter o benefício suspenso.

No dia 15 de janeiro, o sistema foi reaberto para que os beneficiários regularizem a situação e evitem a suspensão do pagamento. A regularização pode ser feita até o dia 14 de fevereiro pelo site do Ipsemg. https://censo.ipsemg.mg.gov.br/censo-frontend/

"É importante destacar que para aqueles que tiverem dificuldades ou falta de acesso à internet, o censo pode ser realizado em uma das 56 unidades regionais do instituto, mediante agendamento prévio pelo portal de serviços do Governo de Minas ou aplicativo MG App", explicou o Estado.