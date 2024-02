Nesta segunda-feira (5), o casal, homem de 31 anos e a esposa 30, suspeito de matar Brunna Letycia, de 24 anos, por asfixia, além carbonizá-la parcialmente, foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, em Juiz de Fora.



O caso aconteceu em janeiro deste ano, quando a jovem desapareceu na madrugada do dia 3 e foi encontrada morta no dia 4. De acordo com informações da perícia, a causa da morte teria sido uma discussão motivada por ciúmes.

O inquérito segue para análise da Justiça.



Relembre o caso

Brunna Letycia, na madrugada do dia 3 de janeiro, foi flagrada entrando em um apartamento localizado no Bairro Previdenciários, zona Sul de Juiz de Fora.

Por causa do seu desaparecimento, os amigos e familiares da jovem iniciaram uma busca por informações a respeito dos passos feitos por ela, resultando na localização do corpo e a prisão dos dois autores no dia 4.

A Polícia Civil explicou, à época, a dinâmica do assassinato de Brunna, que foi retirada do apartamento dos autores em uma mala envolvida em cobertores e levada para um barranco no Bairro Milho Branco, na Zona Norte, onde foi incendiada, lançada e, depois, coberta com galhos e folhas.



