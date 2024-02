O trânsito na margem direita da Avenida Brasil, entre as ruas Feliciano Pena e Oscar Surerus, no bairro Mariano Procópio, será fechado a partir desta quarta-feira (7) às 8h, para o término da montagem da Passarela do Samba. A partir deste sábado (10) acontecem os desfiles das escolas de samba e a interdição total do local é necessária para a conclusão das instalações elétricas, iluminação e para caixas de som.



A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montou várias opções de desvios para as linhas de ônibus que circulam no trecho, que também podem ser seguidas pelos demais veículos. As faixas de trânsito para orientar os motoristas já foram instaladas no local. Agentes de transporte e trânsito estarão no momento do fechamento e em pontos estratégicos para orientar os motoristas.



Alteração nas linhas de ônibus

As linhas 100-101-103-104-105-106-107-108-109110-113-114-118-119-120-122-123-124-126-131-132-133-134-135-141-142-150-155 e 199 seguem o desvio: “...Rua Dr. José Eutrópio, Av. Brasil (margem direita), Rua Dr. Luiz Andrés, Rua Henrique Burnier, Rua Frederico Lage, Av. Coronel Vidal, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Barão do Rio Branco (pista central)…”.



Os ônibus 640-646-703-706-707-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-725-726-727-728-729-730-731-732-733-735-736-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-757-766-767 e 790 passam pelo itinerário: “...Av. Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, Rua Tereza Cristina, Av. Coronel Vidal, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Barão do Rio Branco (pista central)…”



Por último, as linhas 708-753-758-760-775-785 e 734 vão circular pelas vias: “...Av. Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, Rua Tereza Cristina, Av. Coronel Vidal, Rua Mariano Procópio, Rua Antônio Lagrota, Av. Brasil...”.