O Corpo de Bombeiros informou, na noite dessa quinta-feira (8), a suspensão das buscas no lago do Parque da Lajinha, em Juiz de Fora. A procura pela vítima do suposto afogamento continuou na área apontada pela testemunha e também perto do vertedouro.

Na quarta-feira (7), os militares foram acionados por uma testemunha que disse que uma pessoa teria se afogado no lago.

No mesmo dia as buscas foram iniciadas e foram feitas varreduras superficiais, aquáticas, em aproximadamente 400 m² de atividade submersa. Desde então não foram encontrados indícios de afogamento, exceto pelo testemunho da pessoa que fez o acionamento.

Nessa quinta, os bombeiros utilizaram uma embarcação para fazer turbulência na água e gerar movimento, mas o suposto corpo não foi localizado. Por causa disso, as buscas foram suspensas.

O local agora será monitorado pelos responsáveis do parque.