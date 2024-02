O homem de 52 anos suspeito de esfaquear e agredir com um banco de madeira a ex-companheira, também de 52 anos, em São João Nepomuceno, foi detido após dar entrada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (8), com a garganta cortada.

O crime foi registrado no dia 1º de fevereiro e o suspeito fugiu após a vítima gritar por socorro e estava desaparecido desde então. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Militar (PM) em Juiz de Fora recebeu informações que o homem tinha dado entrada no HPS e que havia um mandado de prisão expedido contra ele pela tentativa de feminicídio.

A equipe foi para o hospital e foi informada que o homem estaria com a garganta cortada e não tinha conseguido falar ainda. Ele permanece na unidade sob escolta da Polícia Penal.

Por causa do ferimento, não há informações de como ele se machucou.

O crime

A tentativa de feminicídio ocorreu no Bairro Bela Vista e, conforme a PM, a mulher foi agredida em casa com uma facada no ombro e na cabeça por um banco de madeira.

A vítima gritou por socorro e o homem fugiu após as agressões. Ele não aceitava o fim do relacionamento e seria o motivo da tentativa de feminicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento da mulher e depois a encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. Na ocasião, a PJF informou que ela estava estável, entregue aos cuidados médicos.