Dois acidentes foram registrados nesta sexta-feira (9). Um deles envolveu um caminhão cegonheira que derrubou dois postes. Por conta dessa ocorrência, a Avenida Coronel Vidal precisou ser totalmente fechada para a remoção do veículo.

Nesse caso, as opções de desvio aos motoristas ocorrem pelas Ruas Bernardo Mascarenhas ou Anita Garibaldi (que deve ser utilizado pelo condutor que vem no sentido do Bairro Industrial), Avenida Brasil, João Evangelista Delgado e voltando para a Avenida Coronel Vidal.

Agentes de Trânsito atuam em um pequeno trecho da Avenida Brasil, em frente ao Terminal Rodoviário Miguel Mansur, que está funcionando em mão dupla momentaneamente para minimizar os impactos no trânsito.

Outras intervenções

Outra ação para minimizar os impactos do retorno dos motoristas que estão seguindo do Centro para a Zona Norte e as pessoas que estão se dirigindo para a Rodoviária, a mão dupla na Avenida Brasil foi desfeita. O fluxo foi modificado na quinta-feira (8) em função da montagem da Passarela do Samba na Avenida Brasil.