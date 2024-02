O depósito de uma padaria no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em juiz de Fora está tomado por chamas altas e grande volume de fumaça na tarde desta segunda-feira (19). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o local abriga grande quantidade de embalagens e maquinários.

Há uma viatura no local e duas a caminho e, até o momento, a informação que foi divulgada é que não há vítimas. O fogo foi notado por volta das 14h45, quando o chamado para os Bombeiros foi feito. O incêndio atinge uma edificação na Rua Antônio Meurer,, esquina com a Rua Carmela Dutra.

*matéria em atualização*