Da última semana para esta, o ciclone subtropical ganhou força e se tornou uma tempestade tropical, o que, conforme Ruan Victor, um dos administradores e responsáveis pela página Tempo e Clima JF. chega a ser “um estágio anterior ao furacão” com ventos sustentados entre 63km/h e 119km/h. com riscos de se aproximar mais do continente e tocar o solo é mínima, conforme apontam os principais modelos meteorológicos e especialistas. Esse sistema, como salienta Ruan, não chega a influenciar diretamente no tempo pela Zona da Mata e região. Mas o deslocamento dele pelo mar muda toda a circulação de ventos na atmosfera pelo Centro/Sul do Brasil.



“Teremos a influência de um ‘cavado atmosférico’ nos próximos dias, que é uma área de atmosfera com uma forte tendência a uma queda na pressão atmosférica, indica a presença de tempo instável. Então, pelo menos até quinta-feira (22), haverá chance para pancadas isoladas com raios e trovoadas pela região”, explica Ruan. Entre sexta e o fim de semana, o calor permanece e a umidade alta mantém a chance para trovoadas. Segue abafado, com temperaturas entre 27 graus e 30 graus.



Os cavados, como explica Ruan, podem vir acompanhados de temporais localizados, que podem chegar fortes com rajadas de vento. A ocorrência de granizo em algumas cidades isoladas, devido à influência dessa configuração também não é descartada. “Serão dias para a gente poder ficar bem atento e acompanhar os radares, entre terça, coloco e quinta-feira . Aí de sexta-feira em diante a gente vai ter esse abafamento, calor, umidade alta e essas trovoadas vão continuar ocorrendo também”.



A Defesa Civil emitiu um alerta na manhã desta segunda-feira (19) vigente até a quinta-feira (22) a possibilidade de chuvas intensas, com a possibilidade de deslizamentos de terras. Segundo o gerente do Departamento de Desastres, Joviano Assis, a população deve estar atenta a sinais como trincas no terreno e na edificação, poste inclinado, árvore em processo de inclinação. “Deixe seu imóvel, vá para um local seguro e daí entre em contato com a Defesa Civil, via o telefone de emergência 199”.

Mudanças na tempestade

No momento, a tempestade se encontra sobre a costa da região Sul do Brasil e tende a se afastar cada vez mais em alto mar ao longo da semana, ele teve o nome batizado de Akará pela Marinha.

Chuvas em fevereiro acima da média

Em relação às chuvas previstas para o mês de fevereiro, a média histórica prevista para todo o mês que varia entre 160mm e 180mm foi superada. Segundo as estações pluviométricas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) temos 212,6mm, na estação Marumbi, 216,2mm, estação Bandeirantes. Os acumulados podem aumentar um pouco mais até o fim do mês com a previsão de mais chuva nos próximos dias.