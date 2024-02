Nesta terça-feira (20), a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou em suas redes sociais um comparativo de casos de dengue com outras cidades, porém, conforme divulgado pelo Portal Acessa, em janeiro, Juiz de Fora registrou quase 200 casos confirmados de dengue em 2024, um aumento de mais de 600% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) acessados pela reportagem no dia 30 de janeiro.

Os casos confirmados de dengue cresceram de 591 para 647 entre a última sexta (16) e essa segunda-feira (19), em Juiz de Fora. Isso corresponde à 56 novos casos confirmados pela Secretaria de Saúde em apenas quatro dias, além dos casos suspeitos que aumentaram de 681 para 749, correspondendo à 68.

De acordo com a divulgação feita pela Prefeitura, Juiz de Fora segue sendo a cidade com o menor número de casos entre as oito maiores cidades de Minas Gerais.

Em suas redes sociais, a Prefeitura destacou que também que, "estão sendo divulgadas informações equivocadas e maliciosas sobre a situação da dengue no município". Vale ressaltar que todos os dados são repassados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG).

Em nota enviada ao Acessa, Prefeitura reforçou as ações realizadas pelo Município. "Os Agentes de Combate à Endemias seguem realizando as ações de prevenção, monitoramento e bloqueio de focos. A Prefeitura segue reforçando a vistoria dos imóveis, desenvolvendo ações de educação em saúde e sensibilização da população, para eliminação e cuidado com os possíveis criadouros do mosquito. Assim como em todo o estado, houve um aumento no número de casos em relação ao ano anterior devido a uma maior circulação da doença. Seguimos, mesmo assim, com números bem abaixo das médias históricas e no comparativo com outros municípios do mesmo porte", finalizou a Administração Municipal em nota.

Minas Gerais

O Governo de Minas decretou situação de emergência em saúde pública por causa dos casos confirmados de dengue e Chikungunya no estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Minas Gerais registrou 218.265 casos prováveis de dengue. Desses casos, 75.310 casos foram confirmados para a doença. Além disso, Minas têm 19 óbitos confirmados por dengue, com 122 em investigação.

Em relação à febre Chikungunya, foram registrados 25.522 casos prováveis da doença, dos quais 16.907 foram confirmados. Quatro óbitos foram confirmados por Chikungunya em Minas Gerais e 14 estão em investigação.

Quanto ao vírus Zika, até o momento, foram registrados 22 casos prováveis. Um caso da doença foi confirmado e não existem casos confirmados ou em investigação por ela em todo o estado.

