Juiz de Fora tem quase 200 casos confirmados de dengue em 2024, um aumento de mais de 600% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Painel de Monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) acessados pela reportagem nesta terça-feira (30).

Na última semana, o Governo de Minas decretou situação de emergência em saúde pública por causa dos casos confirmados de dengue e Chikungunya no estado. O infectologista Antonio Carlos Bandeira manifestou preocupação com ressurgimento do sorotipo 3 da dengue no país.

A reportagem procurou a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) que afirmou, por meio da Secretaria de Saúde, "que Juiz de Fora segue sendo a cidade com o menor número de casos entre as dez maiores cidades de Minas Gerais".

"Os Agentes de Combate à Endemias seguem realizando as ações de prevenção, monitoramento e bloqueio de focos. A Prefeitura segue reforçando a vistoria dos imóveis, desenvolvendo ações de educação em saúde e sensibilização da população, para eliminação e cuidado com os possíveis criadouros do mosquito. Assim como em todo o estado, houve um aumento no número de casos em relação ao ano anterior devido a uma maior circulação da doença. Seguimos, mesmo assim, com números bem abaixo das médias históricas e no comparativo com outros municípios do mesmo porte", finalizou a Administração Municipal em nota.

Situação na cidade

Nessa segunda (29), a SES/MG divulgou os dados atualizados do Boletim Epidemiológico. No informe, Juiz de Fora tem 250 casos prováveis de dengue (notificações, exceto descartados), quase 100 a mais que o divulgado pelo boletim do dia 15 de janeiro.

Até esta terça, são 199 casos de dengue confirmados na cidade. Em 2023, no mesmo período, apenas 26 casos da doença tinham sido confirmados.

Até o momento, Juiz de Fora tem três prováveis de Chikungunya e dois confirmados pela doença. Não há registros de Zika.

Segundo Painel de Monitoramento, pessoas com idades entre 30 e 49 anos estão entre a faixa etária com mais confirmações de dengue, sendo 52,76% de mulheres e 46,73% de homens.

Dados estaduais

De acordo com a SES/MG, até essa segunda-feira (29), 64.724 casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais. Desse total, 23.389 casos foram confirmados para a doença. Até o momento, há um óbito confirmado por dengue no estado e 35 estão em investigação.

Sobre a Chikungunya no estado, foram registrados 8.682 casos prováveis da doença, dos quais 6.206 foram confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado por Chikungunya em Minas Gerais e dois estão em investigação.

Até o momento, oito casos prováveis de Zika foram registrados, sendo um confirmado. Não há óbitos confirmados ou em investigação por Zika em Minas Gerais.



Tags:

Chikungunya | Dengue | Emergênci | Minas Gerais | Saúde | zika