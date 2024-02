As equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana recolheram 45,2 toneladas de resíduos e materiais acumuladores de água nas residências nos bairros Amazonas, Bairro Industrial, Barreira do Triunfo, Benfica, Cidade do Sol, Jardim Natal, Jóquei Clube II, Jóquei Clube III, Milho Branco, Nova Era, Nova Era II, Novo Triunfo, Parque das Torres, Santa Cruz e São Damião, na Zona Norte.



Durante a ação, 1.162 residências foram vistoriadas, com 43 recusas. Foram atendidas 10 denúncias e realizadas 63 limpezas de foco gerador de mosquito. A ação preventiva contou com servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), os fiscais de posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) e os agentes de endemias da Secretaria de Saúde (SS).s

Além de participar ativamente na prevenção contra as arboviroses, a população pode ajudar com denúncias anônimas sobre focos do Aedes aegypti em Juiz de Fora e região. O sistema tem como finalidade mapear as informações das doenças causadas pelo mosquito: dengue, zika, febre amarela e chikungunya.



O JF Contra o Aedes pode ser acessado em qualquer navegador. Ele roda em todas as plataformas: smartphones, tablets, notebooks e computadores. É um sistema em que as pessoas podem realizar denúncias de locais de criadouros do mosquito.



A população também pode auxiliar no combate por meio de denúncias de possíveis focos, através do WhatsApp, pelo número (32) 98432-4608, ou pelo e-mail dengue@pjf.mg.gov.br. Denúncias também podem ser feitas em qualquer um dos 11 postos do Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga) espalhados pelo município.