Um carro colidiu com a traseira de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no semáforo da ponte do Bairro Manoel Honório, na tarde dessa quarta-feira (28). O ocupante do veículo, segundo o SAMU recusou atendimento médico.

A viatura estava em deslocamento para a Zona Norte, em função de um chamado. Por conta da ocorrência, a Central de Regulação encaminhou outra viatura para realizar o atendimento.

Ainda de acordo com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste, os profissionais envolvidos na batida foram avaliados por outra equipe do SAMU e passam bem. Quatro pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira.