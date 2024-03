Dois jovens, de 22 e 23 anos, foram detidos após denúncias de tráfico de drogas no Bairro Paula Lima, em Juiz de Fora, na noite desse domingo (3). Cocaína e maconha foram apreendidas.

A Polícia Militar (PM) recebeu diversas denúncias de tráfico na região e, juntamente com o cão Brasão da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), realizou uma operação no bairro.

Na casa dos jovens apontados pelos denunciantes como responsáveis pelo tráfico, a PM e o cão Brasão encontraram 16 papelotes e uma pedra bruta de cocaína, além de um cigarro de maconha e um celular.

Os jovens foram encaminhados para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



Tags:

Drogas | Polícia