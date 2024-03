Para comemorar o aniversário de 41 anos, o Grupo Bahamas lançou a sua tradicional campanha “Aniversário do Menor Preço”, na qual os consumidores terão os melhores descontos e promoções durante todo mês o de março. Além disso, os clientes ainda poderão concorrer a prêmios de R$ 500,00 cada (mais informações em www.aniversariobahamas.com.br).

A campanha, que se iniciou no dia 26 de fevereiro, é válida até 31 de março de 2024. No site da promoção, os consumidores encontram o regulamento completo da ação e, ainda, o seu certificado de autorização.

FOTO: Divulgação - Aniversário do Menor Preço do Bahamas chega com as melhores ofertas e uma grande festa solidária

Aniversário Solidário



Em continuidade ao sucesso de adesão de seus clientes nas últimas ações solidárias de aniversário, o Bahamas irá realizar, mais uma vez, a tradicional arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza, que será destinada a instituições beneficentes nos municípios onde está presente.

Ao final da campanha, o Grupo Bahamas doará, em produtos, o peso equivalente ao arrecadado, contribuindo para multiplicar o impacto positivo da iniciativa. As doações podem ser realizadas nos pontos de coleta disponíveis em todas as lojas da rede.

Para se ter uma ideia do sucesso dessa campanha em solidária, em 2023, a ação contou com a participação de 76 instituições, que arrecadaram 168 toneladas de produtos. Ao final da ação, o Bahamas doou mais 168 toneladas de produtos para as instituições, totalizando 336 toneladas de alimentos e produtos de higiene arrecadados.

“É o que faz uma empresa cidadã. Temos como valor o comprometimento com a responsabilidade socioambiental e prezamos pela construção de uma sociedade melhor. Entendemos o nosso potencial de agregar diversos atores sociais para fazer o bem”, disse o CEO do Grupo Bahamas, Jovino Campos.

Para 2024, a meta do Grupo Bahamas é que a campanha tenha ainda mais sucesso, com a participação de mais instituições e cada vez mais engajamento dos clientes, para que, no final, a empresa possa doar ainda mais e conseguir impactar a vida de muitas pessoas.

Valorização dos colaboradores



Uma outra grande novidade no Aniversário do Menor Preço do Bahamas é o Prêmio de Assiduidade para todos os colaboradores do Grupo Bahamas que não faltarem de suas atividades durante o mês de março. Com isso, valorizamos nossos funcionários e garantimos atendimento total nas lojas para maior satisfação de nossos clientes.