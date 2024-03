O homem 30 anos que executou o filho de um policial militar em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 2019, foi preso nesta quarta-feira (6), no Bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora, por meio do trabalho em conjunto entre as equipes da Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro e da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

Segundo a Polícia, na época do caso, a vítima voltava para casa, quando, no meio do caminho, tentou separar uma briga. O autor, armado com uma pistola, atirou duas vezes à queima-roupa. A vítima tinha 24 anos e deixou três filhos.