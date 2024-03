Só na primeira semana do funcionamento estendido das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora foram realizados 26.759 serviços, entre atendimentos, procedimentos diversos e vacinação, um aumento de 32,66% no número de prestação de serviços nas 38 UBSs, em relação à semana anterior ao Carnaval, com 20.171 serviços.

Nas 34 UBS’s com funcionamento de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 12h, entre os dias 26 de fevereiro a 2 de março, 25.166 serviços foram oferecidos, sendo 10.188 consultas e atendimentos, 13.792 procedimentos, como troca de curativos e aferição de pressão, e aplicação de 1.186 vacinas diversas.

Nas quatro UBS’s com atendimento sem interrupção, de segunda a sexta, das 7h às 17h, entre os dias 26 de fevereiro a 1º de março, foram realizados 1.593 serviços. Destes, 676 foram atendimentos, 861 procedimentos e 56 vacinas aplicadas.

Na semana anterior ao Carnaval, dos dias 5 a 9 de fevereiro, antes da ampliação, as 34 unidades realizaram 19.172 serviços diversos. No mesmo período, as quatro unidades com atendimento estendido ofereceram 999 serviços diversos.



Segundo o subsecretário de Atenção à Saúde, Alfeu Gomes de Oliveira Júnior, "a ampliação nos horários de atendimento das UBSs que pertencem à Estratégia de Saúde da Família traz para nós, em uma primeira semana de avaliação, números muito significativos. Uma resposta favorável ao que se pretende alcançar. O objetivo final de conseguirmos a ampliação desses horários é melhorar o estado de saúde das pessoas que ali são atendidas, não apenas com consultas médicas, mas também com as ações envolvendo a promoção e a proteção à saúde. O objetivo maior é trazer uma melhoria quantitativa e qualitativa no atendimento à saúde dessa população".



34 UBS’s com funcionamento estendido de segunda a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 12h:

Alto Grajaú

Bairro Industrial

Bandeirantes

Cidade do Sol

Filgueiras

Furtado de Menezes

Granjas Bethânia

Jardim Esperança

Jardim Natal

Jóquei Clube I

Jóquei Clube II

Linhares

Marumbi

Milho Branco

Monte Castelo

Nossa Senhora Aparecida

Nova Era

Progresso

Retiro

Santa Cecília

Santa Cruz

Santa Efigênia

Santa Luzia

Santa Rita

Santo Antônio

Santos Dumont

São Benedito

São Judas Tadeu

São Pedro

São Sebastião

Teixeiras

Vale Verde

Vila Esperança

Vila Ideal



4 UBS’s com atendimento ininterrupto, de segunda a sexta, das 7h às 17h:

Barreira do Triunfo

Jardim da Lua

Parque Guarani

Vila Olavo Costa