O Córrego Santa Luzia transbordou na tarde dessa quarta-feira (6), em função das chuvas registradas ao longo da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a precipitação ficou concentrada em cima da bacia do Córrego, algo que costuma acontecer a cada 20 anos. Segundo o órgão, até o momento, não houve relato de água dentro das casas. Mas os registros feitos e compartilhados pelos moradores mostravam as ruas tomadas pelas águas.

No Bairro Santa Luzia, segundo a Defesa Civil foram registrados 61mm de chuva em 40 minutos. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem), o maior volume de chuvas foi o registrado no Bairro Santa Efigênia, 70mm. No Aeroporto choveu o equivalente a 51mm.

Conforme o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa no carro por causa de uma enxurrada. Mas não há nada grave.

As equipes da Defesa Civil estiveram no Bairro Santa Luzia para atuar junto à população.