Um jovem de 23 anos morreu após bater com o carro em um anteparo na Avenida Rio Branco, em Juiz de Fora, no início da madrugada desta quinta-feira (7). Ele estava sozinho no carro.

Segundo a Polícia Militar (PM), não há detalhes sobre a dinâmica do acidente que foi registrado no Bairro Cruzeiro do Sul. O carro ficou sob responsabilidade de um primo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Quando a equipe do Samu chegou ao local, o jovem já havia morrido.