Um jovem de 20 anos suspeito de envolvimento no homicídio do feirante Jurandir Rosa Soares, de 66 anos, ocorrido no dia 4 de fevereiro de 2024, foi preso nesta quinta-feira (7), pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios da Polícia Civil. "Fez diligências em uma cidade vizinha a Juiz de Fora, é um homem de 20 anos de idade, que tem outras passagens pela Polícia e que vai ficar à disposição da Justiça tão logo o inquérito seja encerrado. A investigação está em vias de ser concluída".

Conforme a delegada, Camila Miller, titular da Especializada, a prisão ocorreu mediante cumprimento de mandado judicial. A investigação apontou que houve uma briga em uma festa em uma casa noturna, sendo que os seguranças do evento teriam expulsado os envolvidos do local.

Logo após, os envolvidos teriam se encontrado no lado de fora da casa noturna, onde deram início a um tiroteio, sendo que alguns disparos vieram a atingir a vítima que estava iniciando seus trabalhos na feira da Avenida Brasil.

Conforme frisou a Polícia Civil foi de grande repercussão e comoção na cidade, tendo em vista que a vítima era um trabalhador muito querido na feira livre. Um menor já havia sido apreendido pela Polícia Civil, em flagrante, no dia seguinte aos fatos, e com a prisão deste suspeito, espera-se concluir a investigação o mais rápido possível, deixando os envolvidos a disposição da Justiça.