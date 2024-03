A Comunidade Florescer, que acolhe mulheres vítimas de violência e abuso em Juiz de Fora, fará três campanhas em Juiz de Fora para celebrar o "Dia da Mulher", comemorado nesta sexta-feira (8). Veja abaixo as atividades que serão desenvolvidas.

Mulheres Reais

Uma exposição de fotos e histórias sobre mulheres reais da cidade (que geralmente são tidas como “comuns”, mas na verdade carregam histórias de força e empoderamento). A inauguração do primeiro ponto de exposição será em frente à loja Tarma, perto do aquário no Santa Cruz shopping. Na sexta feira dia 08 de março de 2024 às 18:00 horas.

Protocolo Não é Não

Cartazes serão colados nas casas de festas divulgando o Protocolo que foi sancionado recentemente, que obriga as casas de festa e baladas no geral a adotarem um “passo a passo interno” de acolhimento para as mulheres que forem assediadas nas festas.

Entrega de Flores

Será feito a entrega de flores com um cartão motivacional para as mulheres que estiverem passando pelo Centro.