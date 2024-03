A responsável pela creche Hotel Amor de Mãe cometeu crime contra, pelo menos, cinco bebês e crianças com idades entre 3 meses e 2 anos, e foi indiciada pelo crime continuado de maus-tratos em Juiz de Fora. A conclusão do inquérito foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (12).

A idosa aguarda o processo em liberdade. O nome dela não foi revelado, por isso não possível entrar em contato.

As investigações contra a creche começaram após vídeos feitos por vizinhos viralizarem nas redes sociais em janeiro deste ano. A investigação da 6ª Delegacia de Polícia Civil apontou que a responsável pela creche, uma idosa de 61 anos, cometeu os crimes para castigar os menores.

De acordo com a Civil, as testemunhas relataram que a investigada controlava e intimidava os funcionários para que nada fosse descoberto, e que privava as crianças de alimentação e cuidados básicos de higiene.

Foram feitos exames de corpo de delito e análise das imagens das câmeras de segurança, que apontaram a forma ríspida com que os bebês e crianças eram tratados, além das agressões, como beliscões e puxões pelos braços e gritos.

No vídeo que viralizou em janeiro mostrava uma mulher puxando uma criança pelos braços enquanto a menina chorava. Na época foram feitos Boletins de Ocorrência na Polícia Militar (PM).