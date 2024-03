O Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora (Comtur/JF) abriu consulta pública nesta terça-feira (12) para receber sugestões da sociedade civil e da cadeia de negócios ligados ao turismo, para definir os principais eixos do Plano Municipal de Turismo que é revisado a cada quatro anos. Os interessados em fazer sugestões podem acessar o formulário disponibilizado na página da Secretaria de Turismo (Setur) nas redes sociais.



A ação do Comtur é feita em parceria com a Setur e com o Departamento de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e terá a duração de 60 dias, finalizando em 12 de maio, para que a sociedade civil e o setor turístico possam se manifestar e opinar sobre a importância dos diferentes segmentos do setor em Juiz de Fora. As contribuições servirão de base para definir os principais eixos do Plano Municipal de Turismo, que serão priorizados para os próximos quatro anos, conforme estipulado pela Lei Nº 14.499, de 9 de agosto de 2022.



Para validação da participação, é necessário responder todo o formulário e se certificar de enviá-lo ao final da pesquisa. O resultado preliminar da consulta pública e o trabalho que vem sendo realizado pelo Comtur/JF será apresentado no dia 23 de abril, durante um evento no Ritz Hotel.



O presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur/JF), Lucas Rosa, afirma que, em 2020, quando foi lançado o Plano Municipal de Turismo, foram estabelecidos os segmentos prioritários do setor: negócios e eventos, compras, cultural e gastronômico, além dos segmentos potenciais como esportes e aventura, zona rural e turismo associado a serviços de saúde. Nesta consulta pública, o intuito é atualizar esses eixos e debater os próximos passos do turismo em Juiz de Fora, explica Rosa.



O Conselho Municipal de Turismo é um órgão consultivo da Prefeitura de Juiz de Fora com o objetivo de fomentar, orientar e promover o desenvolvimento turístico do município, baseado em ações de planejamento e orientações, ampliando a participação da comunidade.