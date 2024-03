A partir da próxima segunda-feira (18), oito ônibus serão incluídos no atendimento do transporte público da Zona Norte de Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a nova linha, de número 777 (Av. Antônio Simão Firjan/Av. JK), foi criada com o objetivo diminuir a lotação dos ônibus, principalmente no horário de pico. O quadro de horários e itinerário da linha já está disponível no Portal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Para o secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, existe uma demanda antiga relacionada aos embarques e desembarques na Avenida JK: "Por isso, é um grande beneficio para essa região, a mais adensada da cidade e que possuí um fluxo pesado de carros, ônibus e caminhões".



Confira como fica a circulação

Linha 777 (Av. Antônio Simão Firjan/Av. JK)

Sentido bairro/Centro: Av. Antônio Simão Firjan 1208 (ponto final), Av. Juscelino

Kubitschek, Rua Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, Av. Brasil, Av. Rio Branco, Rua Afonso Pinto da Mota, Av. Getúlio Vargas, 702 (ponto final).

Sentido Centro/bairro: Av. Getúlio Vargas 702 (ponto final), Travessa Doutor Prisco, Av. Francisco Bernardino, Viaduto Helio Fádel Araujo, Av. Brasil, Av. Juscelino Kubitschek, Avenida Antônio Simão Firjan 1208 (ponto final).