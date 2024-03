Nos próximos dias 26 e 27 de março, serão inaugurados os pontos de atendimento do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), firmados entre a Gerência Executiva do INSS de Juiz de Fora e as prefeituras dos municípios de Laranjal e Muriaé. Segundo o INSS, essas parcerias têm a finalidade de facilitar o acesso da população aos serviços previdenciários disponíveis, principalmente, de forma remota, por meio do MEU INSS (aplicativo para celular e portal).

O ACT é um instrumento por meio do qual o INSS estabelece parcerias com órgãos públicos, entidades da administração pública ou privada, diminuindo o tempo de espera na fila das agências físicas, assim como potencializa a entrega de serviços para os segurados do INSS de maneira prática e simplificada, sem necessidade de deslocamento interurbano. Além disso, os acordos garantem a segurança no compartilhamento de dados, a desburocratização e ampliação do atendimento.

O gerente-executivo do INSS de Juiz de Fora, Hélcio Ronan dos Santos, salienta que, ao aderir ao ACT, “o INSS e os acordantes tornam o suporte aos beneficiários mais humanizado, democrático e menos custoso, auxiliando, desta forma, a população que não possui acesso a dispositivos eletrônicos, como smartphones ou notebooks, a realizarem suas solicitações junto ao órgão”.

ACT Itinerante Muriaé

Para o acordo com município de Muriaé, distante cerca de 160 quilômetros de Juiz de Fora, a Prefeitura pretende, também, promover uma espécie de ACT itinerante, em que os atendimentos aconteceriam nas localidades mais remotas dentro da abrangência do município, como as zonas rurais.

Inauguração de pontos de atendimento de ACT INSS

Laranjal: 26 de março, às 9h

Av. Jeremias Dias de Oliveira, s/n, bairro Distrito Industrial – Laranjal/MG

Muriaé: 27 de março, às 17h

Av. Maestro Sansão, nº 236 - Muriaé/MG

Horário de funcionamento dos postos de atendimento:

Laranjal: quarta a sexta-feira, das 8h às 11h

Muriaé: segunda a sexta-feira, das 7h30h às 17h