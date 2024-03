Nesta quinta-feira (21), os servidores municipais e professores manifestaram no Centro de Juiz de Fora em busca negociação salarial com a Prefeitura, porém não receberam apresentação de nova proposta. Apesar da reunião marcada às 10h com o secretário de Recursos Humanos, Rogério Freitas, a categoria recebeu a notícia de que a prefeita Margarida Salomão (PT) está em Brasília e que ele não teria autonomia para anunciar uma possível proposta sem a anuência da Chefe do Executivo.

Freitas disse, ainda, que após o retorno da prefeita Margarida Salomão a Juiz de Fora, ele convocará a direção do SINSERPU-JF para a divulgação da nova proposta.

Para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu), a postura da Administração Municipal foi considerada um ato de desrespeito ao funcionalismo. Com isso, os manifestantes se reúnem novamente nesta sexta (22), às 7h, na garagem da Secretaria de Obras, localizada no Bairro Poço Rico, para continuar com o protesto até o prédio da Prefeitura, lugar em que será realizada outra assembleia.

O Executivo, no momento, não vai se manifestar sobre a greve.

De acordo com o sindicato, a pauta de reivindicações dos servidores foi aprovada em Assembleia no dia 7 de dezembro, e protocolada na Prefeitura uma semana depois. No documento constam, entre outros itens, pedidos de recomposição salarial pelo IPCA mais 10% de reajuste (ganho real, como início da reparação das perdas dos últimos anos) e reajuste no ticket-alimentação para R$ 600, estendido para todos os servidores. A Administração Municipal ofereceu reposição salarial de apenas 4,62% (o IPCA do período), retroativo a janeiro, e o mesmo índice no ticket alimentação.

Com faixas exigindo salário digno, cumprimento das promessas de campanha e questionando onde entra o servidor no governo “Tudo para todos”, os grevistas percorreram a Avenida Francisco Bernardino, Rua São Sebastião e Avenida Rio Branco, encerrando o ato no Parque Halfeld. Na Assembleia desta quinta-feira a novidade foi o “varal das mensagens”, onde representantes de cada categoria do funcionalismo pode deixar seu “recado”.

Ao final do Ato, diretores do SINSERRPU-JF, acompanhados de companheiros grevistas, entregaram ao presidente da Câmara Municipal, José Márcio Garotinho (PDT), um ofício solicitando a marcação, em caráter de urgência, de uma Audiência Pública para tratar da negociação salarial dos servidores.