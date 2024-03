Um carro que teria sido roubado no Estado do Reio de Janeiro foi recuperado dentro de uma casa no Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, nesse sábado (23). Uma pessoa foi detida por suspeita de receptação.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o veículo estaria em uma garagem no bairro. No local, a marca e modelo do carro foram reconhecidos, mas a placa estava alterada.

Foram identificados sinais de adulteração no veículo e foi verificado que o carro havia sido roubado em Duque de Caxias no último dia 21.

Uma pessoa foi detida. A PM não deu detalhes de quem seria.