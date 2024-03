Na terça-feira (26) de 7h às 15h, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá realizar um serviço de manutenção na elevatória de água Ase/Grama. Com isso, alguns bairros e loteamentos da Região Nordeste podem ter o abastecimento comprometido, dentre eles: Parque Guarani, Granjas Betânia, Granjas Piraúba, Vivendas da Serra, Nova Gramado, Recanto dos Lagos I e II, Nova Suíssa, São Conrado, Parque Independência I e II, Grama, Jardim Emaús, Vila Montanhesa, Vila dos Sonhos, Residencial São Luís, Residencial Santa Efigênia, Filgueiras, Terras do Comendador e Jacaré.

Essa manutenção pode refletir, ainda, no fornecimento de água dos bairros Bandeirantes, Progresso, Quintas da Avenida, Marumbi e Santa Paula. A Cesama pede a compreensão da população da área e orienta para que economize água durante os trabalhos. A previsão é de que o abastecimento seja regularizado ao longo da noite de terça e da quarta-feira (27).

Ainda na terça-feira, a companhia irá realizar manutenção também na elevatória de água Alto dos Pinheiros, de 8h às 10h, podendo comprometer o abastecimento do condomínio. Assim que o serviço for concluído, o fornecimento de água será retomado, se normalizando ao longo do dia 26.