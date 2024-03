A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) iniciou nesta segunda-feira (25) uma operação para repor postes em diversos pontos da Avenida Juscelino Kubitschek que haviam sido danificados por acidentes de trânsito nas últimas semanas. Por conta das manobras com caminhões munck, é possível que o trânsito na via seja afetado e fique mais lento durante a execução dos trabalhos.



Além da reposição das estruturas que foram derrubadas, as luminárias dos demais postes, afetadas por conta dos danos causados à rede, também serão substituídas. Os reparos evitam o risco de novos acidentes, já que melhoram a visibilidade na via e tornam mais seguro o fluxo de veículos e pedestres.

As equipes do Setor de Iluminação da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav) têm agido para solucionar os problemas frequentes relacionados à colisão de veículos em postes na região.



A previsão é que os trabalhos na JK sejam concluídos até o final desta semana.