As celebrações da Semana Santa já foram iniciadas pela Igreja Católica e as procissões estão sendo realizadas pelas vias de Juiz de Fora. Nesta terça-feira (26) haverá interrupção no trânsito entre 19h30 e 21h para a passagem da “Procissão do Encontro”, que terá uma imagem saindo da Capela da Santa Casa, na Avenida Rio Branco, pela pista central exclusiva de ônibus, até a Rua Espírito Santo, finalizando no estacionamento da Catedral Metropolitana. A outra imagem partirá da Igreja São Sebastião, pela Rua Marechal Deodoro, seguindo pela pista da direita até a Rua Fernando Lobo. Os agentes de trânsito vão acompanhar todo o trajeto, realizando as intervenções necessárias no trânsito e garantindo a segurança dos fieis.

Já no Bairro Francisco Bernardino, será realizada a procissão a partir da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua Wenceslau Braz, 363, Jardim Natal, seguindo pelas ruas Tenente Lucas Drumond, Pedro Paulo da Silva, Abílio Gomes e Tomaz Gonzaga. A outra procissão terá início na Comunidade Nossa Senhora da Paz, na Rua João Leite de Oliveira, 319, Encosta do Sol, e seguirá pelas ruas Abílio Gomes, Teófilo Tertuliano da Silva, Abílio Gomes e Tomaz Gonzaga. Em seguida, a procissão se deslocará para a Igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes, na Av. Juscelino Kubitschek, 790, no bairro Francisco Bernardino.

Nesta terça-feira, ainda estão previstas procissões e caminhadas penitenciais na Rua Amambaí, ambas no bairro Monte Castelo, às 5h e 19h30. Também haverá passagem de fieis a partir das 19h na Rua Maria Menon Tedesco.