Foi divulgado nesta segunda-feira (25) pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) a pesquisa de preços de produtos de Páscoa, em Juiz de Fora. O objetivo é conscientizar os consumidores para que eles estejam aptos a fazer a escolha mais econômica nas compras desta época. Realizada durante os dias 18, 21 e 22 de março, em sete estabelecimentos diferentes da cidade, a pesquisa observou os valores de caixas de bombons, barras de chocolate e ovos de Páscoa.

A caixa de bombons que apresentou maior variação de preços foi a da Nestlé, com diferença de R$5,80. A menor diferença, dessa categoria, foi a da Lacta que, ainda assim, superou os R$2,00.

Entre as barras de chocolate, as da marca Garoto, nos sabores ao leite e Confetti, apresentaram diferença de R$3,50 entre o maior e o menor preço, podendo custar R$6,99 ou R$3,49. A barra da Arcor Tortuguita foi a menor diferença de preço, mantendo a faixa próxima a R$5,00 .

Já na categoria dos ovos de Páscoa, a maior variação de preço encontrada foi no KitKat Nestlé de 332g, podendo chegar a R$74,69. As demais marcas analisadas se mantiveram em menos de R$10 de variação de preço nos estabelecimentos levantados.

Para além da pesquisa de preços, o Procon também organizou algumas orientações para os consumidores na hora das compras:



- Faça uma lista de compras e defina suas prioridades. Considere quem você vai presentear e revise a lista mais de uma vez, em dias diferentes;

- Não foque somente nos ovos de Páscoa. Às vezes, barras de chocolate ou caixas de bombons podem ter mais chocolate por um preço menor;

- Confira a validade e se há elementos que possam causar alergia, como lactose, glúten e amendoim;

- Para ovos com brinquedos ou brindes no interior, a embalagem deve ter o selo de certificação do Inmetro, pois é esse selo que garante a segurança do brinquedo, principalmente para as crianças menores;

- O chocolate deve estar na temperatura adequada, que, conforme as informações da vigilância sanitária, é de aproximadamente 18°C, para que o chocolate não derreta;

- Cestas com produtos de Páscoa devem conter um rótulo ou etiqueta externa na embalagem maior com a descrição dos produtos contidos, com referências de peso e quantidade;

- Considere o comércio local e artesanal para suas compras de Páscoa. Confeitarias menores podem ter preços melhores de produtos exclusivos para você;

- Na hora de ir às compras, evite levar crianças, já que as ofertas são muito direcionadas a elas. Assim, será mais fácil escolher conscientemente e se manter dentro do planejado.