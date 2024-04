Os servidores municipais de Juiz de Fora decidiram, durante assembleia na manhã dessa segunda-feira (1º), encerrar a greve iniciada no dia 20 de março.

“O Sindicato está muito orgulhoso dos trabalhadores que sustentaram de forma coesa e com bravura o movimento. Houve avanços, mas o que estava em foco até então era a chamada ‘pauta econômica’. Agora vamos focar, na mesa de negociações, nas pautas específicas de cada categoria”, explicou o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juiz de Fora (Sinserpu JF), Francisco Carlos da Silva.

De acordo com o Sinserpu JF, o Projeto de Lei enviado pela Prefeitura à Câmara Municipal, que será votado nesta terça-feira (2) pelos vereadores, tem o reajuste salarial de 4,62%, retroativo a janeiro, reajuste no valor do ticket alimentação, de R$ 400 para R$ 500, e aumento no limite no salário base para o recebimento do ticket alimentação, dos atuais R$ 3.960 para 5.050.

O Sindicato afirmou ainda que, durante reunião na tarde dessa segunda com o secretário municipal de Recursos Humanos, Rogério Freitas, foi decidido pelo abono dos dias parados - para isso o grevista deve colocar no ponto o código 24.

A reportagem entrou em contato com a PJF e aguarda retorno.



