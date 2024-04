A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, nesta sexta-feira (5), que vai realizar a abertura do Cadastro de Festas Juninas e Julinas, com o objetivo de emprestar barracas e tablados que viabilizem os festejos na cidade. Os interessados podem se inscrever, entre os dias 10 e 30 de abril, através de um formulário específico que precisa ser solicitado pelo e-mail desinfunalfa@gmail.com.

Segundo o Executivo, somente eventos com entrada gratuita podem ser registrados. É permitido incluir festividades que envolvam a venda de comidas e bebidas típicas, contanto que o acesso do público seja livre. No formulário de cadastro, os organizadores devem fornecer informações como a data, o local e a duração do evento, além de descrever as características do espaço onde será realizado (se aberto ou fechado) e apresentar os documentos pessoais dos responsáveis pelo pedido. Apenas os eventos registrados terão acesso ao apoio do município.



Porém, a inscrição não garante o empréstimo do material. "Encerrado o período de inscrições, os pedidos serão analisados por uma comissão que vai verificar a capacidade de atendimento, conforme a disponibilidade de material, as datas e os locais dos eventos. O empréstimo pode ser no total ou parcial do pedido, tendo em vista que a ideia é contemplar o maior número possível de festas.



As barracas disponíveis para empréstimo têm dimensão de 3m x 3m. Podem ser solicitadas até cinco unidades por evento. Já os módulos de palco têm as seguintes medidas: 1,10 x 1,10 x 0,50m (altura). Os interessados poderão escolher entre 4, 6, 8 e 12 módulos. O solicitante será responsável pela retirada, montagem, desmontagem e devolução dos itens solicitados, que ficam depositados no Parque de Exposições. "Além disso, deverão ser seguidas as instruções quanto ao tamanho do caminhão, mão de obra necessária e observância de datas e horários de retirada e devolução".