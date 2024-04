Uma reunião entre o Ministério Público Estadual (MPE), o Governo de Minas e a Prefeitura de Juiz de Fora será realizada nesta terça-feira (23) para discutir a desistência do governo estadual em retomar as obras do Hospital Regional em Juiz de Fora.



A reunião do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor) foi comunicada pela prefeita Margarida Salomão (PT) nesta manhã, ao anunciar que seguia em viagem para Belo Horizonte.

No último dia 12, o Governo de Minas disse que as obras não seriam retomadas após laudos e diagnósticos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo de Minas Gerais (Seinfra) apontarem uma série de erros graves no processo de construção da unidade, iniciada em 2009. Segundo a pasta, os documentos colocaram em dúvida a estabilidade do edifício.

As obras do Hospital Regional foram abandonadas em 2017 e desde então a estrutura passou por atos de vandalismo e se deteriorou com o tempo.

“Tinha tido uma reunião anterior desse mesmo Compor envolvendo o Estado, o Município, o Ministério Público, e ali fizemos um acordo em que a Prefeitura cederia ao Estado o terreno para a construção do hospital, esse terreno era da Prefeitura, foi adquirido pela Prefeitura, mas foi dado em pagamento ao Estado por conta de uma dívida que o Estado alegava que o Município teria no processo de construção do hospital, que foi interrompido em 2017. Então ficou tudo acertado, a Prefeitura dava o terreno e o Estado construiria o hospital, isso com mediação do Ministério Público”, explicou Margarida.

A prefeita ressaltou que a decisão do Governo de Minas em não continuar com as obras foi unilateral.

“Como o Estado agora, de forma unilateral, anunciou sua indisposição de construir o hospital, então nós estamos indo a essa reunião para saber do Governador Zema o que ele realmente tem em mente e o que ele pretende fazer para contribuir com a saúde pública da nossa cidade e da região”, finalizou Margarida.