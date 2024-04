Uma Audiência Pública (AP) será realizada no dia 10 de maio, em Juiz de Fora, para debater destinação dos recursos que seriam para o Hospital Regional. Segundo o deputado estadual, proponente da AP, Noraldino Júnior, é preciso entender porque somente a cidade de Juiz de Fora terá as obras paralisadas.

Como noticiado pelo Acessa, no último dia 12, o Governo de Minas disse que as obras não seriam retomadas após laudos e diagnósticos da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias do Governo de Minas Gerais (Seinfra) apontarem uma série de erros graves no processo de construção da unidade, iniciada em 2009.

A solicitação de Noraldino foi aprovada através de Requerimento pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O Governo do Estado, Prefeitura de Juiz de Fora, Ministério Público, entidades e a sociedade serão convidados a participar do debate.

“Quero que o Governo esclareça qual foi o motivo dessa decisão e que a Prefeitura se posicione. A população precisa de esclarecimentos e não pode mais esperar. A saúde não espera”, destaca o parlamentar.