A ossada encontrada em uma cisterna no Bairro São Geraldo, em Juiz de Fora, em janeiro deste ano, é do adolescente de 14 anos que estava desaparecido. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (25).

Na época, por causa do estado de preservação do corpo, a perícia técnica precisou trabalhar em laudos e exames que pudessem identificar o corpo e apontasse a causa da morte.

A identificação foi possível através de exame de DNA feito pela perícia técnica.

A delegada Camila Miller, titular da Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios, informou que o inquérito policial continuará em andamento para apurar as causas e os responsáveis pela morte do adolescente.

Relembre o caso

O corpo foi recuperado em janeiro, pelos bombeiros, após três dias de trabalho na cisterna localizada na Rua João D'agosto, próximo ao nº 43.

Na ocasião, não era possível afirmar que os segmentos humanos encontrados se tratava do adolescente de 14 anos desaparecido, "no entanto, devido ao tamanho e formato, além das vestimentas encontradas, é possível que pertençam a uma pessoa de baixa estatura", explicou os militares na época.

As buscas foram iniciadas após a mãe do adolescente receber mensagens que diziam que o corpo do filho poderia estar no poço, localizado em um terreno baldio. Após a localização, no entanto, a procura foi suspensa por falta de indícios e elementos que reforcem a necessidade de continuidade.

Para efetuar o trabalho, os bombeiros utilizaram tripé e sistema de redução de força, além de equipamento de proteção respiratória, devido ao local se considerado um espaço confinado.



Tags:

bombeiros | Geral