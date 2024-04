A pitbull que atacou cadela e tutor no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, foi devolvida ao dono nesta quinta-feira (25). Segundo a vítima, ele estava viajando e retornou a cidade quando soube do desaparecimento da cachorra.

A reportagem tentou entrar em contato com o dono, porém ele não quis se posicionar.



Relembre o caso

Como noticiado pelo portal ACESSA, na manhã dessa quarta (24), um prestador de serviços, que estava consertando o fogão na casa da vítima, precisou sair para pegar uma peça. Logo após a saída dele, e momentos antes do portão automático fechar, uma cadela da raça pitbull entrou e começou a morder a cadela da casa. Com o barulho, o morador percebeu algo de estranho e, quando saiu para ver o que estava acontecendo, se deparou com o ataque da cachorra. Na intenção de separar as duas, ele começou a segurar a pitbull, no entanto também foi atacado. Na terceira investida para imobilizar o cachorro, a vítima conseguiu segurar e prender ela com uma corda no portão.

As vítimas, cadela e tutor, ficaram feridas. Com isso, ele a deixou em um hospital veterinário e foi para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para receber atendimento médico.

Após receber as vacinas, a vítima voltou para a casa e viu que a pitbull continuava lá, pois nenhum órgão público pôde solucionar o problema.



Destinação de cães de grande e médio porte segue indefinida

O Corpo de Bombeiros esteve presente no local para registrar o ocorrido e explicou ao morador que não poderia levar o animal, visto que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não oferece aparato à corporação para isso.

O MPMG, que em agosto de 2023 entrou com uma Ação Civil Pública contra o Estado de Minas Gerais e contra o município de Juiz de Fora requerendo estabelecimento de local adequado para encaminhamento dos cães das raças pitbull, dobermann e rottweiler, informou que vai contestar o recurso pedido pelo Estado à época.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que explicou que, de acordo com o decreto 44.417/2006 que regulamenta a Lei n°16.301 de 2006, os animais de raças específicas, como os Pit Bulls, são de responsabilidade do Governo do Estado.

O portal solicitou posicionamento do Governo do Estado, porém não recebeu retorno até o fechamento da matéria.