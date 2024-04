Começaram na manhã desta segunda-feira (29) as obras na antiga BR-440, conhecida como Via São Pedro, em Juiz de Fora. O contrato para os trabalhos realizados pela Montreal tem um valor de R$ 2.366.000, com previsão de duração de sete meses.

A requalificação do sistema viário da primeira etapa da BR-440 será executada no trecho compreendido entre o trevo de acesso ao Bairro Jardim Casablanca até o final do asfalto da referida BR, que se encerra a cerca de 500 metros da Rua Vereador Dr. Hélio Zanini, situada no entroncamento da rotatória de acesso aos bairros Bosque do Imperador e condomínio Spina Ville.

Segundo a prefeita Margarida Salomão (PT), em um primeiro momento, os serviços envolvem o trecho que começa no Bairro Jardim Casablanca até o Bosque do Imperador; nesta segunda localidade, as obras devem começar pelos passeios.

Serão implementados trevos na altura do Bairro Casablanca, um próximo a Rua Virgulino João da Silva, outro próximo à Rua João Bansemer, além de outra intervenção na entrada do Bosque do Imperador. Os trevos permitirão que os motoristas tenham acesso às duas vias da avenida.

“Esta é uma intervenção de muita importância para a Cidade Alta e para toda a cidade que também trafega aqui. Um benefício imediato e indiscutível, uma intervenção desejada há muitos anos. Em primeiro lugar, vamos fazer um grande trabalho de mobilidade, acabar com a mão inglesa e construir quatro trevos. E enquanto cuidamos dessa parte, vamos realizando a urbanização e a construção dos espaços de convivência e para a prática de esporte. Vamos começar as obras em duas direções, no trevo do Jardim Casablanca, onde já estão sendo realizados os trabalhos de topografia, e no trevo do Bosque do Imperador onde serão iniciadas a construção de passeios”, explicou a prefeita.

A ordem de serviço para as obras foi assinada na última quinta-feira (25), alguns dias depois da prefeita anunciar a concessão do trecho à PJF pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).