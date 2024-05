O segundo sorteio da Nota Fiscal Premiada distribuiu prêmios no valor de R$ 230 mil na tarde dessa quarta-feira (15), em Juiz de Fora. A vencedora do prêmio de R$ 30 mil foi Cláudia O, com as iniciais de CPF 693.

Segundo a Prefeitura, um prêmio no valor de R$ 30 mil e outros 70 prêmios de R$ 1 mil são referentes ao segundo sorteio. Já outros 130 prêmios de R$ 1 mil são da primeira edição do programa e que os ganhadores não foram resgatar. A lista completa dos sorteados está disponível no site da Nota Fiscal Premiada.

“Esse programa, que já existe em outras cidades do Brasil, contribui para que a cidade possa prestar todos os serviços que são dela esperados, desde creche para todas as crianças, o busão de graça no domingo, até o café da manhã das crianças nas escolas. Contribui para que as obras todas que a cidade precisa sejam feitas. Portanto, a sua contribuição é imensa”, explicou a prefeita Margarida Salomão (PT).

Puderam concorrer nesse sorteio todos os participantes que fizeram compras entre os dias 18 de dezembro de 2023 e 31 de abril deste ano. No último dia 13, 10.575 fizeram o cadastro e estavam aptas a receber o prêmio em dinheiro no site da Nota Fiscal Premiada.

A PJF ressalta que as compras feitas após esse período, ou seja, entre 1º de maio e 30 de julho entrarão no próximo sorteio, que será realizado no dia 15 de agosto.

O Executivo lembra que, para retirar o prêmio, é necessário realizar o cadastro no site da Nota Fiscal Premiada. Com estes dados a PJF irá transferir o valor para a conta do premiado e ter acesso ao contato. Caso o cidadão não realize o cadastro e não retire o prêmio em 90 dias, o valor acumula e será sorteado na próxima edição do Nota Premiada.



