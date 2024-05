As 19 testemunhas de acusação e defesa do caso da morte de Brunna Letycia, de 24 anos, foram ouvidas durante a audiência de instrução no Fórum Benjamin Colucci, em Juiz de Fora, nessa quarta-feira (22).

Brunna foi morta por asfixia e teve parte do corpo carbonizado, em janeiro deste ano, depois de um encontro com Herick Dornelas e Renata Sant'Ana. O casal foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e estão presos.

Durante a audiência, Herick Dornelas e Renata Sant'Ana permaneceram em silêncio.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a audiência transcorreu normalmente e “não há resultado de audiência de instrução, serve para municiar o magistrado de informações nessa fase do processo”.

O crime

O caso aconteceu em janeiro deste ano, quando a jovem desapareceu na madrugada do dia 3 e foi encontrada morta no dia 4. De acordo com informações da perícia, a causa da morte teria sido uma discussão motivada por ciúmes.

Brunna Letycia, na madrugada do dia 3 de janeiro, foi flagrada entrando em um apartamento localizado no Bairro Previdenciários, zona Sul de Juiz de Fora.

Por causa do desaparecimento, os amigos e familiares da jovem iniciaram uma busca por informações, o que resultou no encontro do corpo e a prisão dos dois indiciados no dia 4.

Na época do crime, a Polícia Civil explicou a dinâmica do assassinato de Brunna: ela foi retirada do apartamento do casal em uma mala envolvida em cobertores e levada para um barranco no Bairro Milho Branco, na Zona Norte, onde foi incendiada, lançada e, depois, coberta com galhos e folhas.

Herick, de 31 anos, foi indiciado pelo crime de homicídio com três qualificadoras: motivo fútil, asfixia e feminicídio. Já Renata, de 30 anos, foi indiciada por homicídio duplamente qualificado, motivo fútil e asfixia. Eles ainda foram indiciados pelo crime de ocultação de cadáver.



Tags:

Corpo