Prefeitura anuncia novo secretário de saúde em Juiz de Fora

Na manhã desta terça-feira (4), a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, empossou Alfeu Gomes como o novo secretário de saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Gomes, que já integrava a equipe de Ivan Chebli, assume o cargo após Chebli deixar a posição por motivos pessoais.

Durante a cerimônia de posse, a prefeita expressou seu agradecimento ao trabalho realizado por Ivan Chebli: “Eu quero fazer publicamente o meu grande agradecimento ao trabalho do Ivan Chebli. O Ivan Chebli é um quadro muito consolidado e conhecido na luta pela saúde pública no Brasil e nós tivemos privilégio de tê-lo como servidor efetivo, aqui da Prefeitura do Juiz de Fora, na condição de exercer no período muito difícil, substituindo a, hoje, deputada Ana Pimentel, [...] a nossa secretaria de saúde."

Margarida destacou três realizações durante a gestão de Chebli: a mudança do local do Pronto Atendimento Infantil (PAI) para instalações no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, a abertura da urgência e emergência do Hospital Ana Nery, e a extensão dos horários de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's), atendendo a uma necessidade imediata da população.

Ivan Chebli, ao se despedir do cargo, refletiu sobre os desafios enfrentados e os avanços realizados durante sua gestão: “Foi um grande prazer trabalhar nessa administração municipal. Foram dois anos e três meses que a prefeita me convidou para enfrentar os desafios da pós-pandemia. Nós pegamos uma situação muito complicada, os procedimentos eletivos estavam praticamente suspensos no país, com isso, doenças crônicas se agravavam, tivemos vários episódios de crise, atenção hospitalar com falta de vagas, que infelizmente continuam perdurando, mas já minimizamos muito com a ampliação e contratação também de novos leitos e novos serviços.”

Alfeu Gomes, o novo secretário, possui vasta experiência na área de saúde. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1984, ele possui especializações em saúde pública e estomaterapia. Desde 1985, Gomes atua na Prefeitura de Juiz de Fora, onde fundou o serviço de atenção à saúde da pessoa ostomizada. Ele também foi um dos coordenadores da campanha de vacinação contra a COVID-19 na cidade.

Ao assumir o cargo, Alfeu expressou sua gratidão e reconheceu o desafio que tem pela frente: “Em primeiro lugar, é claro, agradecer a confiança da prefeita Margarida Salomão, e acredito que minha missão se torna cada vez mais difícil e árdua, porque venho a substituir duas pessoas que estiveram à frente da Secretaria Municipal de Saúde com muito empenho e muita competência. Então, a minha ousadia deste momento de assumir este cargo se torna maior, mas aí citando Fernando Pessoa, 'tudo é ousado para quem a nada se atreve', e eu vou me atrever a assumir este cargo e responder adequadamente a todos os princípios que norteiam o sistema de saúde e tentar contribuir para melhorar cada vez mais a saúde deste município e de todos aqueles que estão envolvidos com a saúde da cidade.”

Prefeitura anuncia novo secretário de saúde em Juiz de Fora

Alfeu Gomes assume o cargo, substituindo Ivan Chebli, que deixa o posto por motivos pessoais.

Na manhã desta terça-feira (4), a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, empossou Alfeu Gomes como o novo secretário de saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Gomes, que já integrava a equipe de Ivan Chebli, assume o cargo após Chebli deixar a posição por motivos pessoais.

Durante a cerimônia de posse, a prefeita expressou seu agradecimento ao trabalho realizado por Ivan Chebli: “Eu quero fazer publicamente o meu grande agradecimento ao trabalho do Ivan Chebli. O Ivan Chebli é um quadro muito consolidado e conhecido na luta pela saúde pública no Brasil e nós tivemos privilégio de tê-lo como servidor efetivo, aqui da Prefeitura do Juiz de Fora, na condição de exercer no período muito difícil, substituindo a, hoje, deputada Ana Pimentel, [...] a nossa secretaria de saúde."

Margarida destacou três realizações durante a gestão de Chebli: a mudança do local do Pronto Atendimento Infantil (PAI) para instalações no Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, a abertura da urgência e emergência do Hospital Ana Nery, e a extensão dos horários de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's), atendendo a uma necessidade imediata da população.

Ivan Chebli, ao se despedir do cargo, refletiu sobre os desafios enfrentados e os avanços realizados durante sua gestão: “Foi um grande prazer trabalhar nessa administração municipal. Foram dois anos e três meses que a prefeita me convidou para enfrentar os desafios da pós-pandemia. Nós pegamos uma situação muito complicada, os procedimentos eletivos estavam praticamente suspensos no país, com isso, doenças crônicas se agravavam, tivemos vários episódios de crise, atenção hospitalar com falta de vagas, que infelizmente continuam perdurando, mas já minimizamos muito com a ampliação e contratação também de novos leitos e novos serviços.”

Alfeu Gomes, o novo secretário, possui vasta experiência na área de saúde. Formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 1984, ele possui especializações em saúde pública e estomaterapia. Desde 1985, Gomes atua na Prefeitura de Juiz de Fora, onde fundou o serviço de atenção à saúde da pessoa ostomizada. Ele também foi um dos coordenadores da campanha de vacinação contra a COVID-19 na cidade.

Ao assumir o cargo, Alfeu expressou sua gratidão e reconheceu o desafio que tem pela frente: “Em primeiro lugar, é claro, agradecer a confiança da prefeita Margarida Salomão, e acredito que minha missão se torna cada vez mais difícil e árdua, porque venho a substituir duas pessoas que estiveram à frente da Secretaria Municipal de Saúde com muito empenho e muita competência. Então, a minha ousadia deste momento de assumir este cargo se torna maior, mas aí citando Fernando Pessoa, 'tudo é ousado para quem a nada se atreve', e eu vou me atrever a assumir este cargo e responder adequadamente a todos os princípios que norteiam o sistema de saúde e tentar contribuir para melhorar cada vez mais a saúde deste município e de todos aqueles que estão envolvidos com a saúde da cidade.”