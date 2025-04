A Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) recebe nessa terça-feira (8) eventos em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar há 50 anos.

No primeiro evento do dia, estudantes e ex-estudantes vão recolocar uma placa em tributo a Herzog. Em 1975, depois da morte do jornalista, uma sala do então Diretório Acadêmico de Biblioteconomia e Comunicação recebeu uma placa e foi renomeada pelos estudantes com o nome de Herzog. Não durou nem 24 horas.