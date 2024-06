Dois carros clonados foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora e na região de Congonhas nesse sábado (15) e domingo (16).

Segundo a PRF, a primeira apreensão ocorreu após um casal da região metropolitana da capital mineira vir a Juiz de Fora para comprar um carro avaliado em mais de R$ 300 mil. O negócio teria sido realizado no pátio de um supermercado da zona norte da cidade.

Levantamentos preliminares da PRF, com declarações de um dos ocupantes do veículo, apontaram que um dos vendedores seria um homem detido pela PRF e pela Polícia Militar (PM) durante uma abordagem dentro de Juiz de Fora no começo deste mês.

FOTO: PRF - Carro clonado apreendido pela PRF

Segunda apreensão

O segundo carro clonado foi localizado na região central do estado, na Unidade Operacional de Congonhas. O motorista recebeu uma ordem de parada quando o veículo seguia no sentido a capital mineira.

O condutor desobedeceu a ordem e tentou fugir da PRF, mas foi alcançado cerca de 400 metros depois. Durante a vistoria, os policiais encontram indícios de adulteração nos elementos identificadores do veículo.

O motorista contou que o valor que teria sido pago pelo veículo não correspondia sequer a metade do valor de mercado.

Nos dois casos os veículos originais foram identificados como sendo roubados no Rio de Janeiro há, respectivamente, seis meses e quatro anos.

Os proprietários dos veículos foram avisados da apreensão e as duas vítimas foram informadas pela PRF da retirada de circulação dos veículos clonados, visto que os dois os proprietários já estavam recebendo multas que não tinham cometido por conta dos veículos em questão

As ocorrências, veículos e envolvidos foram encaminhadas à polícia judiciária em Juiz de Fora e Congonhas, respectivamente.