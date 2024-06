O pai de um bebê de 7 meses, que chegou morto no Pronto Atendimento Infantil (PAI) do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) nesse domingo (16), confessou ter agredido a criança ao ser ouvido na Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios da Polícia Civil, em Juiz de Fora.

Segundo a delegada Camila Miller, a perícia constatou a incompatibilidade das lesões com a versão, apresentada pelos pais, de que a criança teria sofrido uma queda durante o banho.

O homem, de 27 anos, vai ser apresentado à Justiça nesta segunda-feira (17) e encaminhado ao sistema Prisional.



Bebê foi levado morto ao Pronto Atendimento Infantil

O bebê havia sido levado morto ao Pronto Atendimento Infantil (PAI) do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), em Juiz de Fora, nesse domingo (16). Segundo a Polícia Militar, as médicas questionaram os pais sobre várias lesões encontradas no corpo da criança, a mãe do bebê, moradora do Bairro Sagrado Coração, alegou que no sábado (15) por volta das 16h, ao dar banho no filho, quando ele escorregou e caiu.

Ainda conforme a PM, a mãe e o pai alegaram que o bebê apresentou comportamento normal no domingo, contudo, após amamentar a criança, o bebê vomitou e começou a ficar gelado, momento em que o casal resolveu levar o bebe ao hospital.

O corpo do bebê foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), a perícia compareceu à residência do casal e a mãe do bebê foi conduzida à Delegacia.

O inquérito segue em andamento na 1º Delegacia Regional da Polícia Civil da cidade, segundo a corporação.