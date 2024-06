Morreu Marley Júlio, trabalhador de 31 anos que ficou ferido após um elevador cair em cima da perna dele, no Supermercado Pais e Filhos, em Juiz de Fora, no dia 17 de maio. Segundo a assessoria do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), Marley morreu no último sábado (22).

Em nota, a rede de supermercado lamentou a morte do trabalhador e que reconhece a “importância de expressar nossa solidariedade à sua família e aos seus amigos neste momento tão difícil”.

Marley estava internado no HMTJ desde o dia do acidente. O corpo dele foi enterrado no domingo (23).

A morte do trabalhador foi lamentada pelo grupo Comunitude, no Bairro Ipiranga, que Marley participou e também era mestre do grupo Folia de Reis Carrapatinho.

Na época do acidente, o Corpo de Bombeiros informou que o elevador de carga despencou e atingiu a perna de Marley que fazia uma manutenção na estrutura.