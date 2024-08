Foi divulgado nesta quinta-feira (22) o resultado da primeira etapa de análise do Edital Quilombagens, edição 2024. Dos 54 projetos inscritos, 31 foram aprovados e seguirão para a próxima fase. Aos pendentes, que somam 11, cabe recurso em três dias úteis, a contar da publicação, por meio de retificação da documentação, pela plataforma Prefeitura Ágil, no protocolo de inscrição da pessoa proponente. Doze projetos inscritos foram desclassificados por descumprimento do edital.