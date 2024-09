Na próxima sexta-feira (6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visita Juiz de Fora para comemorar os "Seis anos do Renascimento após a facada", em referência ao atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

De acordo com a assessoria do candidato Charlles Evangelista (PL), Bolsonaro vai participar de uma motociata às 12h, com ponto de partida ainda não divulgado, e, às 14h, realizará um ato público no Calçadão do Parque Halfeld para lançar oficialmente a candidatura de Charlles à prefeitura de Juiz de Fora.

A matéria segue em atualização, e novas informações sobre o cerimonial do partido serão divulgadas posteriormente.