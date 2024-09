Em função da interdição total da Avenida Presidente Itamar Franco, entre a Rua Oscar Vidal e a Avenida Barão do Rio Branco, para realização de içamento com guindaste na via no domingo (15) haverá desvios alternativos de algumas linhas de ônibus urbanos, entre 8h e 12h.



Confira:



- Linhas 201 a 210, 233, 402 a 407, 409, 513, 600, 601, 602, 620 e 622:



Sentido Centro/Bairro …, Av. Getúlio Vargas, Av. Presidente Itamar Franco, Rua Henrique Surerus, Rua Espirito Santo, Rua Batista de Oliveira, Rua Dr. Antônio Carlos, Av. Rio Branco,...



- Linha 311 Sentido Bairro/Centro . . ., Rua Carlos Otto, Viaduto Augusto Franco, Pça Antônio Carlos, Travessa Dr. Prisco, Av. Francisco Bernardino, Av. Rio Branco (Pista Central) . . .



A linha 311 (Santa Tereza) também terá seu itinerário alterado a partir de terça-feira, 17, no sentido Bairro/Centro. A mudação será em função da implantação de mão única nas ruas Delorme Louzada e José Ladeira. Confira:



…,Rua Cel. Delfino Nonato de Faria, Av. Brasil, Rua Delorme Louzada, Rua José Ladeira, Rua Cel. Delfino Nonato de Faria, Ponte Luiz Ernesto Bernadino Alves Filho,...