A partir desta quarta-feira (25), as ruas Daniele Lamarca Pereira Esquina e José Barbosa de Almeida, localizadas no Bairro Milho Branco, passam a contar com o atendimento da nova linha de ônibus 647. Essa iniciativa marca a primeira vez que o transporte coletivo urbano chega a essas vias.



Confira o itinerário

Sentido Milho Branco/Centro:

A linha 647 inicia seu percurso na Rua Daniele Lamarca Pereira Esquina com a Rua José Barbosa de Almeida, passando pela Rua Ivan Batista de Oliveira, Rua Azul, Rua Abílio Gomes, Rua Tomás Gonzaga, Avenida Juscelino Kubitschek, Avenida Olavo Bilac, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Tereza Cristina, Avenida Cel. Vidal, Avenida dos Andradas, Avenida Rio Branco, Rua Chanceler Oswaldo Aranha e Rua São Mateus n° 251, onde será o ponto final.



Sentido Centro/Milho Branco:

O trajeto de retorno começa na Rua São Mateus n° 251, passando pela Rua Dr. Romualdo, Avenida Rio Branco, Rua Silva Jardim, Avenida Francisco Bernardino, Ponte Élson Duarte, Avenida Brasil (margens esquerda e direita), Avenida Juscelino Kubitschek e segue pelas ruas Berta Halfeld Paleta, Manoel Diniz da Silva, Professor Meton de Alencar, Abílio Gomes, José Raimundo de Freitas, Dona Maria Fortine, Engenheiro Marcus Alves, Engenheiro Giacomo Polito, Paulo Rodrigues e Ivan Batista de Oliveira, até o ponto final na Rua Daniele Lamarca Pereira Esquina com a Rua José Barbosa de Almeida.